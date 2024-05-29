لهذا السبب... ويجز يتصدر تريند " جوجل "

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم مطرب الراب ويجز تريند محركات بحث جوجل، وذلك عقب انتشار أنباء بشكل واسع على السوشيال ميديا أكدت رفضه المشاركة في إعلان بيبسي دعما للقضية الفلسطينية، تزامنا مع مشاركة نجوم عرب بارزين في الحملة الإعلانية، من بينهم مصريون.

انتقد الشاعر خالد تاج الدين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مطرب الراب ويجز لرفضه المشاركة في حملات إعلانية لمنتجات المقاطعة ودعمه للقضية الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أحداث رفح الأخيرة.

وشارك خالد تاج الدين جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وأرفق بتعليق قال فيه:"آخر تراك نجحلك كان من ثلاث سنوات، وعملت كام واحد بعده محدش سمع عنهم حاجة.. تعمل اييه بقى يا واد يا ويجز تعمل اييه.. اه فكره.. تعمل حملة سوشيال ميديا مدفوعة من بيدچات بتبقى واخدة".

وأضاف: "تركب تريند القضية عشان ده اللي بيجيب معانا علطووول احنا شعب عاطفي وبنحب كدة، مع أن محدش من الشركات دي عبرك بقالهم كتير وكلنا عارفين كده، زائد بقى أن سواء النادي الأهلي أو عمرو دياب أو غيرهم دي مؤسسات ماضيين عقود بالملايين وفيها شروط جزائية بالملايين لو متنفذتش في الجدول الزمني المحدد ليها، أنا مش بقول متتعاطفش، أنا بقول متستغلفناش".



آخر أعمال ويجز

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان ويجز مسلسل بيمبو ولعب خلاله دور رجل يدعى جابر، ودارت أحداث المسلسل حول بيع بيمبو أحمد مالك المخدرات لكي يسدد ديونه بعد أن خسر أمواله في حادث سرقة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة واختفاء أخرى.

أبطال مسلسل بيبمو

وضم مسلسل بيبمو العديد من الفنانين مع ويجز، منهم: هدى المفتي، أحمد مالك، ملك الحسيني، محمد لطفي، أحمد بسيوني، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، سينتيا خليفة، طه دسوقي، أحمد الأزعر، حسن مالك، والمسلسل من تأليف منة فوزي ومحمد أديب، إخراج عمرو سلام.

