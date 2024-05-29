نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تروج لدورها في فيلم " اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها من فيلم “ اللعب مع العيال” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

علقت قائلة:'“اللعب مع العيال”، إخراج شريف عرفة.

احتفلت الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها حيث نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك مجموعة صور لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها بإنفراد وعلقت عليها “ كل سنة وانتي طيبة يا نفسي العزيزة ”

و لكن كانت المفأجاة هو حذف صورها عبر موقع الفيديوهات و الصور إنستجرام دون سابق إنذار ثم حذف الحساب ولم تعلق حتى الآن أسماء جلال هل تم إختراق حسابها أم هى من قامت بحذفه ؟

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل “ أشغال شقة ” التي عرض قي السباق الرمضاني وحقق نجاحًا ساحقًا

شارك في بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد على، من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.