نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل ممثل شهير رميًا بالرصاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة في لوس أنجلوس عن وفاة الممثل الأميركي جوني واكتور، نجم مسلسل "المستشفى العام"، الذي قتل برصاص مجهولين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في وسط المدينة.

كان واكتور، الذي كان يتجه نحو سيارته مع صديقه، يعتقد أن مركبته معرضة للسرقة، قبل أن يتعرض لإطلاق النار ويلقى حتفه عن عمر يناهز الـ 37 عامًا.

وكشفت شرطة لوس أنجلوس في بيانها أن النجم الراحل، فوجئ خلال تواجده مع صديق له، بـ3 أشخاص يحاولون سرقة مركبته، وعند محاولته التصدي لهم، قاموا بإطلاق الرصاص عليه ثم فروا من المكان.

وتقوم الشرطة حاليًا بجمع الأدلة ومراجعة الفيديوهات للكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت والدة واكتور، الذي كان يغادر عمله في وسط مدينة لوس أنجلوس، أن ابنها كان يسير مع زميله في العمل نحو سيارته، ولاحظ أن مركبته مرفوعة واقترب من الرجال معتقدًا أنهم كانوا يقطرون سيارته، واصفة فلذة كبدها بأنه "كان دائمًا لطيفا مع الناس".