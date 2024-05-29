تعرف على موعد حفل أحمد سعد في البحرين



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في البحرين،



حيث شارك "سعد" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"انتظركم بحفل البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

وفي وقت سابق، أحيا أحمد سعد حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد "بعتذرلك"، كلمات محمد شافعي، ألحان إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بعتذر لك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مرة تبكي وأنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير