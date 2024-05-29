نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة مي نور الشريف تريند محركات بحث جوجل في السعودية، نظرًا لظهورها بشكل مختلف أثناء تكريم والدها الراحل نور الشريف في احتفالية جمعية كتاب ونقاد السينما بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها.



وظهرت مي نور الشريف فى الاحتفالية بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث خسرت كثيرًا من وزنها، وهو ما لفت الانتباه إليها.

وكانت الجمعية قد كرمت بعض الفنانين الراحلين ومنهم نور الشريف، ومحمود ياسين، وعزت العلايلي، ونادية لطفي، الذين حملت دورات المهرجان أسماءهم.

آخر أعمال مي نور الشريف



والجدير بالذكر آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل اللهم إني صايم عُرض في السباق الرمضاني لعام 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول قصة علي، الذي يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التي تواجهه، فما الذي سيحدث له؟

أبطال مسلسل اللهم إني صايم



شارك في بطولة مسلسل اللهم إني صايم، مجموعة من الفنانين منهم: مصطفى شعبان، ماجدة زكي، وفاء صادق، ريم مصطفى، ندى موسى، فراس سعيد، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

