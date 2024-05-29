اليوم.. جنازة فؤاد شرف الدين في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا مساء أمس الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية، نتيجة خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بـ ورم في المخ، ومن المقرر أن تقام الجنازة ظهر اليوم.

موعد ومكان جنازة الراحل فؤاد شرف الدين



ومن جانبه أعلنت نقابة المهن التمثيلية في لبنان عن موعد ومكان جنازة الراحل، حيث كتبت في نعيها لـ فؤاد شرف الدين: "الجثمان سيواري الثرى، الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 28 مايو في روضة الشهيدين".



ونعت النقابة الراحل قائلة: "رحم الله فؤاد شرف الدين النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته لا سيما ابنته الممثلة جمانة التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة تواجده بالمستشفى".



نبذة عن فؤاد شرف الدين

فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941، ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل (الدالي) بطولة النجم نور الشريف وخطوط حمراء الذي عرض عام 2012، في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم “الصرخة” عام 1985.