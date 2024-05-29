نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية آيتن عامر في فيلم " المنبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة آيتن عامر، حاليًا في فيلم جديد يحمل اسم " المنبر " الذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وتجسد فى الفيلم زوجة الفنان أحمد فهيم والذي تدور بينهم أحداث مثيرة ، والفيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف.

أبطال فيلم المنبر



والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.



آخر أعمال آيتن عامر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر مسلسل زوجة واحدة لا تكفى، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين ومن أبرزهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج على العلي.