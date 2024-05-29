تعرف على آخر التطورات الصحية لـ عمرو عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو عبد العزيز خلال تصريحات صحفية له عن آخر تطورات حالته الصحية، بعدما خضع أمس لعملية جراحية، حيث قال أنه كان يعاني من وجود حصوات كبيرة على الكليتين، وأن حالته الصحية تحسنت، وخرج من المستشفى صباح أمس.



رسالة عمرو عبد العزيز لجمهوره



ووجه عمرو عبد العزيز رسالة لجمهوره، قائلًا: "الحمد لله حب الناس أفضل نعمة بالنسبة لي، وأشكر كل من سأل علي في مرضي".



تفاصيل تعرض عمرو عبد العزيز لوعكة صحية

وعلى صعيد آخر، كشف عمرو عبد العزيز،مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " عن إصابته بأزمة قلبية، ونشر في ذلك الوقت صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها:" بجد أصعب 48 ساعة عدت عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس".

آخر أعمال عمرو عبد العزيز السينمائية

يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز مشاركته في بطولة فيلم ورد وريحان بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، نبيل عيسي، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

آخر أعمال عمرو عبد العزيز المسرحية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز مسرحية حازم حاسم جدًا، التي عرضت بالإسكندرية، ومن المقرر افتتاحها وعرضها في القاهرة في سبتمبر المقبل.