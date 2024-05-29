نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يتعاون مُجددًا مع محمود حمدان في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الهائل الذي حققه الفنان أحمد العوضي من خلال مسلسله "حق عرب" والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2024، يستعد للعودة مرة أخرى بعمل درامي جديد يشارك به خلال الموسم الرمضاني 2025.

تفاصيل تعاون أحمد العوضي ومحمود حمدان



فقال محمود حمدان في تصريحات صحفية له أنه يشارك في الموسم الرمضاني القادم 2025 بمسلسل من تأليفه ويخوض البطولة الفنان أحمد العوضي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



أبطال “حق عرب”

وبعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع الفنان أحمد العوضي المؤلف محمود حمدان بعد نجاح مسلسلهم "حق عرب" بجانب مجموعة من النجوم وهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.