نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة بمسرح السامر.. "الخروج عن النص" و"الجريمة والعقاب" ضمن مهرجان النوادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم العرض المسرحي "الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق المسرحية، تأليف أحمد نبيل، وإخراج ماركو فؤاد، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

عرض الخروج عن النص

تدور الأحداث في القرن الثاني عشر حول قصة ممثلين شابين بمسرح الكنيسة يقرران الخروج عن المألوف بتقديم عروضهما في الشارع، على اعتبار أن أصل الفن من الجماهير وللجماهير.

عرض الجريمة والعقاب



أما العرض المسرحي الثاني لفرقة الإسماعيلية المسرحية ويحمل عنوان "الجريمة والعقاب"، عن نص الروائي الروسي فيودور دوستويفيسكي، ترجمة د. طارق عمار، وإخراج أحمد يوسف، ويقام في الساعة الثامنة مساءً.



وتدور أحداثه حول جريمة قتل بدافع الانتقام، وبمرور الوقت يُكتشف أن هذه الجريمة لم تكن الوحيدة، بل هناك المزيد من الجرائم ولا يُلتفت إليها في المجتمع على اعتبار أنها ليست جرائم في الأساس كالفقر، والجوع وغيرها.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض بمشاركة نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".