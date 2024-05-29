نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم بلغت إيرادات فيلم "شقو" لـ عمرو يوسف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “شقو” للنجم عمرو يوسف، إجمالي إيرادات بنحو 74 مليون جنيه، وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال فيلم "شقو"

يجمع فيلم "شقو" في بطولته كلا من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز، بالإضافة إلى محمد جمعة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.

بينما ينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية، وسط عدد من الأفلام، من بينها السرب لـ أحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وعالماشي لعلي ربيع.

آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف، مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث العمل حول أبطال الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.