مسرح قصور الثقافة يقدم "مغامرة رأس المملوك جابر" بكفر الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، العرض المسرحي "مغامرة رأس المملوك جابر"، لفرقة بيت ثقافة سماد طلخا، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي مغامرة رأس المملوك جابر

العرض عن رائعة الكاتب السوري سعد الله ونوس، وتم إعداده وتقديمه في قالب غنائي استعراضي، وتدور أحداثه حول الصراع على السلطة من خلال قصة تاريخية يرويها "الحكواتي" بمدينة بغداد بشأن الخلاف المستمر بين الخليفة والوزير.

"مغامرة رأس المملوك جابر" للمخرج محمد عزت، أشعار علي عبد العزيز، ألحان توفيق فودة، إعداد موسيقي أيمن علي، ديكور أميرة كامل، استعراضات أحمد السيد، إضاءة محمود الصاوي وطارق محمد، وإخراج محمد عزت.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم. وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويشارك إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج بـ 20 عرضًا مسرحيًا في هذا الموسم، وتتواصل بدءً من غد الأربعاء بالمركز الثقافي بكفر الشيخ مع عروض فرع ثقافة دمياط، حيث تقدم فرقة فارسكور مسرحية "قصة رجل قبيح" إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي "سينما ٣٠" إخراج عبد الله أبو النصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الحالي مع مسرحية" قصف جبهة" لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح، وتقدم جميعها في التاسعة مساءً.

