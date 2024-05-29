حسين فهمي ينضم لقائمة أبطال فيلم" قصر الباشا "لـ أحمد حاتم

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان حسين فهمي لقائمة أبطال فيلم "قصر الباشا" إلى جانب مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، وصدقي صخر، وحمزة العيلي،ومن المقرر أن يتم بدء تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.



آخر أعمال حسين فهمي



يشار أن آخر أعمال حسين فهمي فيلم الإسكندراني، والذي دارت أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحين يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات وتطارده مجددًا.



أبطال فيلم الإسكندراني

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، بيومي فؤاد، زينة، صلاح عبد الله، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، رحاب الجمل، وآخرون من النجوم.