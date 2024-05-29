"الصحافة الأدبية ودورها في التنوير".. لقاء بنادي أدب أبو قرقاص بالمنيا

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أحمد جودة - القاهرة - نظم نادي أدب قصر ثقافة أبو قرقاص لقاء بعنوان "الصحافة الأدبية ودورها في حركة التنوير"، بنقابة المعلمين بمحافظة المنيا، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

"الصحافة الأدبية ودورها في حركة التنوير"

استضاف اللقاء الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، وشارك به حامد خيري رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص، والشاعر ناصر عاشور رئيس نادي الأدب المركزي، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بحديث الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب أبو قرقاص، عن السيرة الذاتية للكاتب محسن عبد العزيز ابن محافظة المنيا، وبداية عملة الصحفي بجريدة الأهرام، وأهم مؤلفاته ومنها كتاب "ليل الخلافة العثمانية الطويل.. سيرة القتل المنسية"، "عبد الناصر والسادات.. عواصف الحرب والسلام"، و"رجال حول الوطن"، بالإضافة إلى الروايات والمجموعات القصصية.

وأشار "أبو النجا" أن هذا اللقاء يعد بمثابة فرصة للتعريف بتلك القامة الصحفية التي قدمت ومازالت تقدم الكثير من العطاءات للصحافة المصرية.

من ناحيته تناول حامد خيري دور "عبد العزيز" في إثراء المكتبة العربية بكتبه المتنوعة في المجالات السياسة والأدبية والتاريخية، مشيدًا بدور الصحافة في نشر الوعي والارتقاء بالفكر.

ووجه الشاعر ناصر عاشور دعوة للشباب خلال اللقاء لحضور مثل هذه الفعاليات الثرية التي تقدمها أندية الأدب، مقدمًا التهنئة للفائزين بمسابقة النشر الإقليمي.

مفهوم الصحافة الأدبية

وخلال حديثه تناول الكاتب محسن عبد العزيز، مفهوم الصحافة الأدبية مشيرًا أنها بمثابة المنصة الرئيسية لنشر الوعي الثقافي وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب، كما تحدث عن الدور الريادي لمصر في نقل التراث ونشر العلم والثقافة عبر الأجيال.

وقدم نبذة عن تاريخ عمله الصحفي وتغطياته لأهم الأحداث السياسية بالدول العربية، بجانب عقده لندوات عدة داخل مصر وخارجها.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لهيئة قصور الثقافة لدعمها المستمر للحركة الأدبية والمبدعين في المجالات كافة.

من جهته أكد ضياء مكاوي رئيس الإقليم أن الثقافة هي نبض وشريان الفكر المستنير لما لها من دور كبير في التوعية المجتمعية، مشيدًا بدور الكاتب محسن عبد العزيز في هذا الصدد ومثنيًا على نشاط نادي الأدب، واختتم حديثه بتقديم التهنئة للفائزين بمسابقة النشر الإقليمي لهذا العام.

وتوجهت رحاب توفيق مدير عام الفرع بالشكر لنادي الأدب لتنظيم مثل هذه اللقاءات الثرية بالتعاون مع نادي الأدب المركزي لدعم الحركة الثقافية في المحافظة.

واختتم اللقاء بتكريم "عبد العزيز" بإهدائه درع هيئة قصور الثقافة، وأعقب ذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الوطني والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية لعدد من مواهب الأدبية الشابة.

