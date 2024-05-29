تعرف على آخر التطورات الصحية لـ عباس أبو الحسن

القاهرة - محمد ابراهيم - يخضع الفنان عباس أبو الحسن للعلاج، إثر إجراؤه عملية جراحية في قدمه، بعد تمزق وتر أكيليس، إثر قيامه برفع سيارته بقوة شديدة عن السيدتين التي دهسه ما بسيارته، ونظرًا لثقل حجمها تمزقت أحد أوتار قدمه.

تطورات الحالة الصحية لـ عباس أبو الحسن بعد عملية

وسوف يظل عباس أبو الحسن في الجبس لمدة تقترب من شهر وأسبوعين، ممتنع عن الحركة تمامًا، وبعدها سيقوم بالعلاج الطبيعي ويستعيد حركته بشكل طبيعي.

الحالة الصحية لـ سيدتين بعد تعرضهما للحادث



وبعد الحادث قرر الفنان عباس أبو الحسن أن يتولى رعاية السيدتين، اللاتي تعرضا للحادث بسببه وتكفل بعلاجهما، وقد تماثلت احداهن للشفاء، وعادت لمنزلها، فيما تحسنت حالة السيدة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة.



آخر أعمال عباس أبو الحسن





والجدير بالذكر أن آخر أعمال عباس أبو الحسن فيلم شقو، الذي يعرض حاليًا في السينمات، بطولة النجم عمرو يوسف، محمد ممدوح يسرا، وآخرون من النجوم في وهو من إخراج كريم السبكي.