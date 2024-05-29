نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سبب خلاف نجل شعبان عبد الرحيم ورضا البحراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن سبب خلافه مع مطرب المهرجانات رضا البحراوي، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا:" أغنية صغير أنا بتاعتي ومن ألحاني".

تفاصيل خلاف عدوية شعبان عبد الرحيم ورضا البحراوي

وأكد على أنه طلب من رضا البحراوي تسجيلها معه لكنه رفض، قائلًا:" طلبت من رضا نسجلها مع بعض لكنه رفض وهي بتاعت أبويا بقالها 20 سنة، ولكن أنا زودت عليها حاجة، وموجودة بصوتي على اليوتيوب".



وأضاف:" بقول لرضا ملوش دعوة بأغنيتي وميغنهاش تاني، أنا بقى أجيب عمرو سلامة أو الجن الأزرق وأي عفريت يغني معايا أنا حر، محدش يدخل في الموضوع ده وأنا مش هقف جنب حد ملوش خير في حد".

أبطال مسلسل محارب



وقدم رضا البحراوي، تتر مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، من كلمات عمرو قطب ألحان حسين زكريا توزيع نوار البحيري، والمسلسل بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكي.