تفاصيل شخصية محمد رمضان في فيلمه الجديد "أسد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أسد "في بيت السحيمي في حي الجمالية، الذي يظهر خلاله بدور شخص يتم بيعه في سوق العبيد، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

أبطال فيلم “أسد”

فيلم "أسد "يشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان مغربي، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، وآخرون من النجوم.

آخر أعمال محمد رمضان



وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعرض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وبطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وفيلم “ع الزيرو”، الذي عرض في صيف 2023، وشارك هفي العمل كل من نيللي كريم، منذر مهران، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سامي العدل.



