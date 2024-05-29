رحاب الجمل تنضم لأبطال مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة رحاب الجمل لأبطال مسلسل “برغم القانون”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل “برغم القانون”



مسلسل “برغم القانون”من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته ايمان العاصي، هاني عادل، فرح يوسف، محمد القس، جوري بكر، وآخرون من النجوم.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي



يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي، حيث يجسد أمير كرارة خلال أحداث العمل شخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال رحاب الجمل السينمائية



يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.