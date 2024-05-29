هنا الزاهد تعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة هنا الزاهد، حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث تواصل في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسل "إقامة جبرية"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والتي تظهر خلاله بشخصية دكتورة صيدلانية تعاني من عقد نفسية في تعاملها مع الرجال.

مسلسل “إقامة جبرية”



مسلسل “إقامة جبرية”، بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

فيلم “ري ستارت”

كما تواصل هنا الزاهد، حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم “ري ستارت”، التي تشارك فيه بجانب تامر حسني، باسم سمرة، عصام السقا، وآخرون من النجوم، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

كما تنتظر هنا الزاهد، عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وهو بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، وهو من تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، إنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وتدور قصة الفيلم في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، طه دسوقي، غادة إبراهيم، محمود الليثي، سمير حكيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، إنتاج أحمد السبكي.