نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبال الجامعة.. هنا شيحة تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت هنا شيحة بتخرج ابنها مالك من المدرسة، حيث شاركت متابعيها عددًا من الصور برفقته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت هنا شيحة على الصور قائلة: "الف مبروك حبيبي وابني والراجل الجدع الجميل.. ربنا يحفظك ويحميك دايما.. دايما لطيف وبتراعي مشاعر اللي حواليك..الف مبروك علي النجاح يا حبيبي.. عقبال الجامعه يا رب.. ودايما اشوفك ناجح ومحقق اللي نفسك فيه".

آخر أعمال هنا شيحة

يذكر ان آخر أعمال هنا شيحة حكاية "ما تيجي نشوف" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وشاركها في بطولتها، نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

أحداث حكاية ما تيجي نشوف

يذكر أن حكاية “ما تيجي نشوف”، حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضها على شاشة قنوات أون، ورصدت مشكلة دخول الشك في العلاقات سواء الزوجية أو علاقات الصداقة، وما يمكن أن تتسبب به من تدمير هذه العلاقة بشكل نهائي، ولكن الذي يربطهم الحب لا يتدمرون بسهولة.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وتم عرضه مؤخرًا على قناتي ON وON دراما.

ظهرت هنا شيحة بشخصية "مريم" المتزوجة من طارق صبرى "سليم" الذى يعمل مخرج إعلانات ولديهما طفلة، أما إسلام جمال فيجسد دور "سيف" ومتزوج من نهى عابدين "ريهام" التي تعمل في شركة دعاية وإعلان، فيما ظهر نبيل عيسى بشخصية "علي" وهو شاب طائش يعمل في بيزنس المطاعم ومقيم في الجونة، والصديق السادس هو أحمد جمال سعيد "مراد" يعمل في الخارجية ويستعد للارتباط، تحجز مريم فيلا بالساحل الشمالى للإقامة فيها، فيما رفض سيف السفر أكثر من مرة خاصة وأنه ذهب لعمل عمرة وعاد كشخص آخر محافظ أكبر ويرى وجود كل الأصدقاء رجال وسيدات في مكان واحد خطًا ولكنه يسافر معهم في النهاية، أما علي فيتحرك من الجونة للسفر إلى الساحل وهو في طريقة يحدث معاكسات مع ملك قورة على الطريق ويحاول التعرف عليها ولكنها ترفض، وبعد وصولهما الفيلا تدخل ملك قورة بصحبة مراد ويعرف أصدقاءه عليها بأنها خطيبته "هانيا".