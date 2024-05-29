إخلاء سبيل عمر نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل عمر أحمد، رزق نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بالسير عكس الاتجاه بدراجته البخارية، وتسببه في حادث تصادم مع دراجة بخارية أخرى كان يقودها دليفري بمدينة 6 أكتوبر.

حادث عمر نجل أحمد رزق

وفتحت جهات التحقيق المختصة بالجيزة التحقيقات في حادث تصادم اسكوتر نجل الفنان أحمد رزق وموتوسيكل عامل ديلفرى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لاستجوابهم.

وكان قد أصيب نجل الفنان أحمد رزق وصديقه وشاب آخر في حادث تصادم اسكوتر وموتوسيكل بمدينة 6 أكتوبر، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب؛ وأثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا.

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري عندما صدمه بسكوتر كان يقوده في منطقة 6 أكتوبر ليصطدم بالعامل الذى كان يقود دراجة بخارية.

أسفر حادث التصادم بإصابة نجل الفنان أحمد رزق وصديقه وشاب آخر خلال تصادم سكوتر وموتوسيكل بمدينة 6 أكتوبر، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.