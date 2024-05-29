نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف سر إطلالة ياسمين صبري بفستان أحمر على «ريد كاربت كان» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة ياسمين صبري بثلاث إطلالات مختلفة، بفستان أسود مزين بتطريزات فضية، والثاني فضي، وكان الثالث من بينها إطلالة بفستان أحمر اللون، وذلك خلال حضورها فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان «كان» السينمائي الدولي قبل أيام.

سر إطلالة ياسمين صبري بفستان أحمر

وكشفت ياسمين صبري في مقابلة مع برنامج «سينماتك» المذاع عبر قناة SBC السعودية، سر اختيارها اللون الأحمر في ذلك اليوم، بالرغم من أنه قد لا يكون الاختيار الأمثل للمشي على السجادة الحمراء.

وقالت ياسمين: «الألوان طبعا لها معاني كتير جدا، الأحمر كان بقالي كتير ملبستش أحمر، مع إن في ناس تخاف إنه على سجادة حمرا، بس الأحمر لون الأنوثة، في موضوع الموضة أنا بشوف إن الإنسان لازم يلبس اللي يناسبه مش التريند الموجود، لأن كلنا مختلفين وكل واحد له بصمة وستايل ولون وإحساس».

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان آخر اعمال ياسمين صبري هو فيلم " أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، وايضا فيلم" ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي حول شاب يحب فتاة ويكتشف عند زواجه منها بأنها ابن زعيم عصابة، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية بينه وبين والدها.

اعمال ياسمين صبري في رمضان 2024

والجدير بالذكر ان ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، المسلسل بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة، وظهرت بشخصية فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.