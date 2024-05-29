تعرف على اسم مسلسل خالد النبوي ويسرا اللوزي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل كل من النجم خالد النبوي والفنانة يسرا اللوزي، خلال هذه الفترة، التحضير لعمل درامي جديد يجمعهما بعنوان "سراب".





ومسلسل سراب بطولة كل من خالد النبوي ويسرا اللوزي ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد ومكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في الـ off season.





آخر أعمال خالد النبوي

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو مسلسل إمبراطورية ميم الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.





مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.





ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

آخر أعمال يسرا اللوزي

ويذكر أن عرض الفنانة يسرا اللوزي مسلسل صلة رحم وعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.





مسلسل "صلة رحم" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ويسرا اللوزي، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى".