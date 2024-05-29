اليوم.. تشييع جثمان الفنان فؤاد شرف الدين "الكابتن"

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع المرض، وخضوعه لجراحة بالرأس، شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان من روضة الشهيدين بلبنان إلى مثواه الأخير، عن عمر ناهز الـ83، وحرص على حضور مراسم تشييع الجثمان عدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائه المقربين.

سبب وفاة فؤاد شرف الدين

كان فؤاد شرف الدين يعاني منذ فترة من بعد بعض الآلام في الكلى، وبعد تماثله للشفاء ومشاركته في بعض الأعمال اللبنانية خلال الفترة الماضية، انتكست حالته الصحية، وتم الكشف إصابته بورم في المخ، وبعد خضوعه لجراحة لاستئصاله وتحسن حالته الصحية، تدهورت مرة أخرى بسبب حاجته إلى نقل دم، وتوفى داخل المستشفى في بيروت أثناء محاولة إسعافه، وسبق، دخل المستشفى منذ فترة بسبب بعض الآلام في الكلى، وتماثل للشفاء وشارك في مسلسل “2024” الذي عرض في رمضان المنصرم.

خبر وفاة فؤاد شرف الدين

ومن جانبه، اعلن نعمة بدوي، نقيب المهن التمثيلية في لبنان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، كتب: "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات، كان دائمًا يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظًا على القانون وعلى هيبة الدولة"، كما نعاه قائلا: "نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

نبذة عن فؤاد شرف الدين

والجدير بالذكر ان فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941، ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل “الدالي” بجزئيه للنجم نور الشريف، و"خطوط حمراء" عام 2012، في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم “الصرخة” عام 1985،شارك فؤاد شرف الدين في عدد من الأعمال المصرية منها فيلم «حرب كرموز»، ومسلسل «الأب الروحي».

اخر اعمال فؤاد شرف الدين

وكان اخر اعمال فؤاد شرف الدين هو فيلم "الرب يراني"، والفيلم ليس عرضًا فقط لحياة الراهب إسطفان، إنه يحكي عن أحداث متعددة في تاريخ لبنان خلال سرده لحكاية الراهب، هناك عبور لماضي لبنان واستحضاره، تاريخ الموارنة، ومقاومتهم للاستبداد، الحقبة العثمانية، المجاعة التي ضربت لبنان خلال الحرب العالمية الأولى وعن مساعدة الكنيسة للسكان الجياع، وغيرها من الأحداث.