اتفرج بالصور منة عرفة تتألق في أحداث ظهور عبر إنستجرام .. احدث صور منه عرفة 2024

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة منة عرفة نشرت صورا جديدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عبر خاصية الستوري، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال داخل سيارتها، مرتدية قميصًا أبيض.

اتفرج بالصور منة عرفة تتألق في أحداث ظهور عبر إنستجرام

وتحدثت منة عرفة عن الصور التي تم تداولها لها وهي ترتدي ملابس البحر على الشاطئ، مشيرة إلى أن ارتداء ملابس البحر أمر طبيعي على الشاطئ.

وفي مقابلة على قناة "النهار"، أكدت الفنانة منة عرفة أنها تعتبر ارتداء ملابس البحر أمرا طبيعيا على الشاطئ، وأنها لا تسعى لمتابعة التريند أو الانخراط في عالم السوشيال ميديا والإعلام.

بهذا، تظهر منة عرفة كفنانة تتمتع بثقة بالنفس ووضوح في تعبيرها عن آرائها تبدو متمسكة بمبادئها وتفضل البقاء متميزة بطريقتها الخاصة، بعيدا عن الضجة الإعلامية وتوجهات السوشيال ميديا. تظهر صورها على إنستجرام كدليل على تواجدها الطبيعي والأصيل، حيث تعبر عن نفسها بكل شفافية وأصالة.