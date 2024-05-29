انت الأن تتابع خبر منصة اتفرج تكشف موعد عرض مفترق طرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منصة "شاهد"، موعد عرض مسلسل "مفترق طرق"، من خلال مشاركة مقطع فيديو ظهر فيه بطل المسلسل إياد نصار وهو في حالة صراعٍ مع الذات.



وفي المقطع الذي يأتي كجزءٍ من الحملة الترويجية، أطل نصار بطريقةٍ درامية تبدو فيها علامات الانهيار والحيرة واضحةً عليه، بينما يقول إنه وقف في "مفترق طرق منذ قالت له لا، واختارت غيره"، قبل أن يضيف: إلا أنني لم أيأس واخترت طريقًا أخرى.



وأرفقت المنصة مقطع الفيديو المنشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بتعليقٍ جاء فيه: دايماً كلمة "لا" بداية لطريق جديدة، لكن يا ترى أهي طريق مرغوبة؟، معلنةً أن عرض المسلسل سيبدأ في الثاني من يونيو/حزيران المُقبل.



ومن المعروف أن مسلسل "مفترق طرق" هو نسخة معربة من المسلسل الشهير "ذا غود وايف" الحائز على العديد من الجوائز، مع تاريخ حافلٍ من الترشيحات والجوائز العالمية منها 14 ترشيحًا لجائزة "غولدن غلوب"، و43 ترشيحًا لجوائز "إيمي"، إضافة إلى اعتباره أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم .