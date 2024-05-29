نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور علاقة سلمى وعلي في احداث الحلقة الخامسة من "دواعي سفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "دواعي السفر" حول عتاب علي لصديقه إبراهيم لفتح صندوق الذكريات الذي تركته شريفة لدى إبراهيم. كما حاول سمير، شقيق علي، لقاءه لمعرفة سر غضبه منه. خلال الحلقة، فتح علي قلبه لإبراهيم وحكى له سر تحوله وحزنه العميق.





حكاية علي لإبراهيم





حكى علي لإبراهيم أن والدته قد تركت والده، وكان يشعر بالغضب تجاهها. حاول علي إسعاد والده وفقًا لوجهة نظره، ليكتشف أن والده كان مكتفٍ وسعيد بما لديه. ومع ذلك، رحل والده بينما لم يكن علي على وفاق معه، مما زاد من حزنه.





اعتراف إبراهيم بالدكتورة هدى





اعترف إبراهيم خلال الحلقة بإعجابه بالدكتورة هدى، لكنها أخبرته أنها غير مستعدة للدخول في علاقة جديدة بسبب تدهور حالتها المادية. شرحت له موقف عيادتها وأزمتها مع من يريد استغلال موقفها. حاول إبراهيم مساعدتها عن طريق الاتفاق مع صديقه عزت لتقديم دروس "يوجا" في الفندق الخاص به في الفيوم.





محاولة إبراهيم التقرب من هدى





حرص إبراهيم على التقرب من هدى بدعوتها ضمن جمع من الأشخاص، حيث قام بطبخ وجبة بنفسه. ساعده علي في إعداد وجبة طعام هندي، وذهب إبراهيم رفقة داليا وهدى وآخرين للتجمع بعيادة هدى. في نفس الوقت، تحدث علي مع سلمى وقررا أن يفتحا الكاميرا لرؤية بعضهما البعض وهما يتناولان وجبة العشاء بتوقيت القاهرة والإفطار بتوقيت أستراليا.





تفاصيل شخصية كامل الباشا في "دواعي السفر"









يجسد الفنان كامل الباشا في أحداث المسلسل شخصية القبطان إبراهيم، وهو رجل يعيش وحيدًا بعد سفر ابنته للخارج للحصول على درجة الماجستير. يعاني إبراهيم من مشكلات صحية في القلب، ولأنه لا يريد أن تعود ابنته وتفسد حياتها من أجله، يزيف حياة كاملة ليقنعها أنه بخير. تدخل شخصية علي، التي يجسدها أمير عيد، بالصدفة في حياته، مما يغير مجرى الأحداث.