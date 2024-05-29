نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أثناء حضور منتدى الإعلام العربي.. أحمد حلمي يصمت دقيقة حداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان أحمد حلمي، أثناء حضوره في منتدى الإعلام العربي، من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على روح الجندي المصري الذي استشهد في منذ يومين في رفح، وعلى روح أهالي فلسطين، الذين رحلوا بعد حرق مخيم النازحين في رفح، حيث عبر أحمد حلمي عن حزنه لما يحدث في فلسطين من قصف ودمار شامل منذ بداية طوفان الأقصى، وأوضح بمنتهى الحزن عن أسفه الشديد بأنه لا يملك سوى الحزن في صمت.

أحمد حلمي يصمت دقيقة حداد على روح شهداء رفح

وقال أحمد حلمي خلال ندوة تكريمه في منتدى الإعلام العربي: عايز أنهي هذه الجلسة بـ دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وعلى روح الجندي المصري الشهيد الذي استشهد في رفح، أنا شخصيًا هصمت دقيقة حزنًا وحدادًا عليهم، لأن يحزنني بشدة أننا لا نملك إلا الصمت والحداد

تكريم أحمد حلمي في مهرجان روتردام

يشار إلى إنه قررت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي تكريم الفنان أحمد حلمي في حفل افتتاح دورته الـ 24 هذا العام في هولندا، والمقرر إقامته في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2024 تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينات.

عرض مسرحية ميمو في مصر

جدير بالذكر إنه يستعد أحمد حلمي لعرض مسرحية ميمو في عيد الأضحى، حيث كشف عرضه مسرحية ميمو في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.

وتضمنت أسعار التذاكر عدد من الفئات المختلفة وهي "الفضية: 500 جنيه، الجناح الذهبي: 750 جنيه، الذهبية: 900 جنيه، الجناح البلاتيني: 1250، البلاتينية: 1500 جنيه".

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

