تفاصيل الحلقة ٣٦ من "لعبة حب"

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة 36 من مسلسل "لعبة حب" انتهاء رحلة سلطان لأعضاء شركة مالك الأسعد. قررت سما أن تذهب رفقة مالك في سيارته دون أن تخبر أحدًا سوى عبدو عن وجهتها. ذهبا سويًا إلى "بيت الجبل" الخاص بمالك، وقضيا ليلة رومانسية، حيث وعدا بعضهما البعض بوعود الحب الأبدي، وخاصة مالك.









أحداث الحلقة 36





تشعر فريدة بالغضب واقتربت من الجنون بسبب عدم انقطاع الخدمة على هواتف سما ومالك. تأتي ريما ونانسي إلى دانيال ليصورهما، لكنه يجعلهما مع هاني ينظفان بيته ثم يصورهما صورًا غريبة.





تحاول لين إيجاد حل للمشكلة التي ظهرت في علاقتها بزيد، بينما يواصل عبدو استفزاز سيرين بمعاملته غير المستقرة. تقرر سيرين الذهاب إلى رامي وتطلب منه مواجهتها بحقيقتها، فيصدمها بوصفها شخص قاسي، فتشعر بالانهيار. يقنعها رامي بالتغيير، مؤكدًا أنه ليس متأخرًا أبدًا أن يتغير أحدهم للأفضل.





تفاصيل الحلقة 35 من "لعبة حب"





تبادل المشاعر بين سما ومالك





دارت أحداث الحلقة 35 حول سما ومالك اللذين يواصلان تبادل المشاعر بصورة علنية أحيانًا، ولكن بحذر حتى لا يراهما أحد. تواصل سما الابتعاد عن رامي حتى لا تغضب حبيبها مالك، بينما يواصل رامي ملاحقتها بحذر خوفًا من فريدة.





استفزازات سيرين





تستفز سيرين غريمتها فريدة حينما تركب "البيتش باجي" ضمن مسابقات سلطان في الرحلة، وتخبر فريدة أنها لا تستطيع بسبب تقدم عمرها. تقرر فريدة ملاحقتها وبرفقتها دانيال، وبالفعل تنقض عليها في الأخير وتضربها، ولكن يتمكن الموجودون من الفصل بينهما.





قرار سيرين بالانفصال





تقرر سيرين في نوبة غضبها أن تخبر عبدو أنها ستنفصل عنه خاصة أنها ظنت أنه منحها موعدًا على الجسر ولم يأتِ. يواصل رامي البحث عن سما التي تختفي عن الأنظار مع مالك، ويفصح الثنائي عن مشاعرهما وسط الغابة.





شجار شادية ووالدة لين





بينما تدخل شادية ووالدة لين في شجار بعدما تأخرت الأخيرة عن الذهاب إلى المسبح، وتركت شادية ساعتين. حاولت لين وآخرين فض الشجار.