نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "السرب" مستمر في صدارة شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "السرب" إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية في آخر تحديث له، ليواصل تحقيق أرقام ضخمة في دور العرض السينمائي، متصدرًا البوكس أوفيس المصري.





فيلم "السرب" بطولة عدد كبير من النجوم ويتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش. يدور الفيلم حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا ضد الإرهابيين.





ايرادات فيلم السرب





حقق فيلم "السرب" أمس إيرادات قُدرت بـ414 الف جنيه، ليأتي في المركز الأول بين الأفلام المعروضة حاليًا في السينمات.





تفاصيل فيلم السرب





الفيلم من بطولة أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد صلاح حسني، نيللي كريم، ومن إخراج أحمد جلال.





آخر تصريحات أحمد السقا





حرص أحمد السقا على نفي الشائعات التي صدرت مؤخرًا عن طلاقه من زوجته مها الصغير، قائلًا: "أنا متزوج ولم أطلق، وكل ما يقال غير حقيقي. لو لا قدر الله حصل شيء، الجميع كان سيعرف. هذه الشائعات ليست جديدة، ويقال عليّ هذا الأمر منذ 17 سنة، ولا أعلم السر وراء هذه الشائعات. أي بيت فيه مشاكل وهذا عادي، ولكن لو هناك مرحلة نفسي أوثقها في حياتي فهي اليوم الذي تزوجت فيه وأصبح عندي 3 شباب بمثابة ظهر وسند. هذه المرحلة فعلًا نفسي أوثقها في حياتي".