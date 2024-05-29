نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدوية شعبان عبد الرحيم: رضا البحراوي شايف نفسه نجم وبيتنطط عليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، أن رضا البحراوي طلب منه غناء أغنية "صغير أنا"، في الأفراح وبعدها عرض عليه غنائها سويًا ولكن رضا البحراوي رفض.

سبب خلافه مع رضا البحراوي

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن أغنية "صغير أنا" من لحن والده وطلب من رضا البحراوي أن يغنيها معه ولكنه رفض فأقترح عليه الأخير المشاركة في أغنية أخرى".

وأشار عدوية، إلى أنه مستاء للغاية من رد فعل "البحراوي"، مردفا:"بدعي عليه كل شوية وأنا زعلان أني بعمل كده.. هو أنا علشان أبويا مات أبقى "ملطشة" المطربين ولا علشان هو حاسس أنه كبير في النجومية وأتشهر بسرعة يترسم عليا ويتنطط عليا كل شوية.

وأختتم عدوية حديثه موجها رسالة للمطرب رضا البحراوي، قائلا: "أنا عملت معاك واجب لما طلبت مني تغني الأغنية قولتلك ماشي، يبقى لما أقولك تعالى نغنيها تقولي حاضر.. حتى لو مش علشاني يبقى علشان خاطر أبويا شعبان عبد الرحيم اللي وقف مع مطربين مصر كلهم".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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خلاف عدوية شعبان عبد الرحيم ورضا البحراوي

نشب خلاف حاد بين عدوية شعبان عبد الرحيم والمطرب رضا البحراوى بعد غنائه أغنيته الأخيرة “صغير أنا” في عدد من المناسبات الفنية، وهو الأمر الذى وجده عدوية نوعا من التعدى على حقوقه الأدبية.

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، خلال مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “يا رضا أنا قولتلك متغنيش الأغنية بتاعتي تاني صغير أنا علشان إنت كدا بتخسرني”.

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: “أنا مش عايز أغلط لحد دلوقتي وأزعلك مني، قلت لك هتغني الأغنية دي في الشغل يبقى تيجي تغنيها معايا في الاستوديو لكن انت رفضت يبقى تبعد عني عشان أنا وحش انت مش هتنفع معايا، الأغنية من ألحاني وكلمات إسلام خليل وتوزيع أشرف البرنس، متغنيش تاني الأغنية وابعد عشان هتزعل مني”.