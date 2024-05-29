نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر اسمتاعا في مصر.. رامي جمال يحتفل بنجاح أغنية "بيكلموني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان رامي جمال، بتصدر أغنيته الجديدة "بيكلموني"، وذلك من خلال صورة شاركها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





أغنية "بيكلموني" كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

كام صورة لينا يعوضوني

عن طول غيابه عن عيوني

مبقتش متحمل حرام

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقة بأي طريقه ونفسي أرجعله عشان

حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه محسش أي أمان

بيأكدولي

عني أن سألهم هايقولولي

طول بعده أنا عايش بطولي

والأسم أهو عايش والسلام

وبيوعدوني

وأنا نفسي بس يريحوني

وفي مرة صوته يسمعوني

وأهم حاجه يكون تمام

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).