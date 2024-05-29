نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميني مسلسل.. خالد النبوي ويسرا اللوزي يشاركان في عمل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الثنائي خالد النبوي ويسرا اللوزي، على مسلسل جديد، بمشاركة الفنان هاني عادل، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وتحت إشراف المنتجة سالي والي، أبطال العمل بدأوا التصوير أمس في أحد الاستوديوهات، العمل مكون من 10 حلقات

أعمال خالد النبوي في رمضان 2024

وفي سياق آخر، خاض خالد النبوي الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، حيث ضم العمل العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، مايان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، وآخرين، والعمل من إخراج محمد سلامة، ودارت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول مختار، الأب لـ 6 أولاد، في أعمار مختلفة، وتتوالى الأحداث في ظل العديد من المفارقات التي تحدث لهم، حيث يكون لكل واحد منهم حياته الخاصة بمشاكلها وتفاصيلها، وهذا النوع من الأعمال يكون المفضل لدى العديد من الجمهور.

خالد النبوى والمخرج محمد سلامة

ويعد مسلسل "إمبراطورية ميم" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

اخر أعمال يسرا اللوزي

وتألقت يسرا اللوزي من خلال أدائها بمسلسل صلة رحم، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، حيث ضم العمل كل من الفنان إياد نصار، هبة عبد الغني، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، أسماء أبو اليزيد، صفاء جلال، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

آخر أعمال خالد النبوى

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.