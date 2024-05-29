يوسف الشريف يعود للدراما بعد غياب طويل بعمل جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم يوسف الشريف، للعودة للعمل الدرامي بعد غياب طويل دام لأكثر من 3 سنوات بعمل درامي جديد، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

أعمال يوسف الشريف المقبلة





وفي نفس السياق، تعاقد يوسف الشريف خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد، مكون من 8 حلقات، من إنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، من أجل تحديد موعد لانطلاق





ويعد هذا المسلسل هو عودة الفنان يوسف الشريف للدراما بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت أخر أعماله مسلسل كوفيد 25 الذي عرض عام 2021، من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.





تأجيل مسلسل "الراكون" لـ يوسف الشريف

وفي سياق متصل كان قد تعرض مسلسل يوسف الشريف الأخير الذي كان يحمل اسم الراكون لأزمات إنتاجية تسببت في توقفه بشكل نهائي، وذلك بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.





آخر أعمال الفنان يوسف الشريف

والجدير بالذكر أن مسلسل "كوفيد 25"، وهو آخر أعمال الفنان يوسف الشريف الدرامية، وجمع هذا العمل نخبة من النجوم، بمشاركة أحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وإسلام جمال، وقد اتسمت قصته بتناولها لأحداث فيروس كورونا ومزجها بين الخيال العلمي والواقع، وتم إخراج المسلسل من قبل أحمد نادر وإنتاج تامر مرسي.