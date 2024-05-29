6 أفلام جديدة لـ محمد ممدوح.. تعرف عليهم

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان محمد ممدوح، حالة من النشاط الفني، وحقق نجاحًا ملحوظًا في الفترة الحالية بفيلمي “السرب” مع أحمد السقا و"شقو" من بطولة عمرو يوسف، حيث يشارك في بطولة الفيلمين ويحققا أرقامًا عالية في شباك التذاكر بشكل يومي، يرتبط بأكثر من فيلم ما بين التحضير والتصوير حاليًا وانتظار العرض قريبًا.

محمد ممدوح في فيلم إكس مراتي

يواصل محمد ممدوح حاليًا تصوير فيلم إكس مراتي مع هشام ماجد وأمينة خليل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، والعمل من إخراج معتز التوني وإنتاج أحمد بدوي، لأول مرة يجتمع الثلاثي محمد ممدوح وهشام ماجد وأمينة خليل في عمل واحد.

محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة

ويواصل ممدوح في الفترة الحالية تصوير فيلم روكي الغلابة مع دنيا سمير غانم، ويظهر خلاله بشخصية رجل أعمال، وتقدم دينا دور لاعبة ملاكمة والبودي جارد الخاص بـ ممدوح، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم الفيلم محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد، العمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

محمد ممدوح في فيلم هيروشيما

يُحضر ممدوح لفيلم جديد بعنوان هيروشيما، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والعمل من إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لـ أيمن بهجت قمر وشركة Good fellas media pro وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى مباشرة، في عدد من الأماكن التي يتم اختيارها حاليا، وتعقد الآن جلسات عمل مع المخرج أحمد نادر جلال لاختيار نجوم وفريق عمل الفيلم.

محمد ممدوح في فيلم لعب عيال

وتعاقد محمد ممدوح منذ فترة طويلة على المشاركة في فيلم لعب عيال من بطولة كريم عبدالعزيز ومنى زكي، والفيلم من نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية الكوميدية، ومن تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، فيلم لعب عيال تدور أحداثه عن العلاقة بين الرجل والمرأة ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.

محمد ممدوح ينتظر عرض ولاد رزق 3

وينتظر ممدوح عرض فيلم ولاد رزق 3 الذي يجمعه بـ أحمد عز، ومن المقرر عرضه يوم 13 يونيو المقبل، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي العمل بعد نجاح الجزأين الماضيين منه وقت عرضهما في 2015 و2019، والفيلم يشارك في بطولته بجانب أحمد عز نخبة من النجوم، منهم عمرو يوسف، كريم قاسم، ونسرين أمين، كما انضم إلى هذا الجزء عدد من النجوم أبرزهم آسر ياسين وماجد الكدواني وإياد نصار، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

محمد ممدوح في أهل الكهف

كما ينتظر محمد ممدوح تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي، فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".