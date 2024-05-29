أحمد بتشان يستعد لإحياء حفل "ليلة النكد" في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان أحمد بتشان، مؤخرًا لنجوم حفل ليلة النكد، حيث يكون هو المطرب الرابع المنضم لهذا الحفل بعد مسلم حمادة هلال ورامي جمال، ومن المقرر إقامته في الكويت ضمن حفلات عيد الأضحي المبارك.





و يشهد الحفل مجموعة كبيرة من المطربين الذين اشتهروا بتقديم الأغاني الدرامية، حيث يتبقى حتى ال الآن أكثر من مطرب للانضمام للحفل.





آخر أغاني أحمد بتشان

طرح الفنان أحمد بتشان مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان "حلال ع اللى يلاقيك" من كلمات عمر يحيى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ومكساج وماستر محمد شفيق، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين شركتى "نجوم ريكوردز" مع "هاى واي".

كلمات اغنية حلال ع اللي يلاقيك احمد بتشان

حلال ع اللي يلاقيك

أنا شوفتك حاجة كبيره جدا وطلعت قليّل

بعدين بقى ابقى اقعد فكّر فكلامي وحلّل

دلوقتي صراحه بقيت شايفك غير ما بتتخيل

انا قلت عليك كل حياتي وحياتي خلاص

ضاعت وضياعها ده جه بسببك بشهادة الناس

وفراقنا هيتنفذ فورا عمره ما يتأجل

حلال ع إلى يلاقيك بعدي

و من دلوقتي مبروك ليك ومبروك ليه

ده يوم بعدك ده يوم سعدي

و مش ه افرح فكل حياتي فرحتي فيه

فكرني ان كنت انت في مرّه حتى بتسمعني

ده انا كل ما أقولك أيه بيوجع

تجري وتوجعني

ازاي بس افضل مع قلبك فهمني اقنعني

السهل اتصعب على ايدك وعذابي مباح

و كتير بدموعي مشيت ما أعرفش لفين يتراح

صدقت انا قلبي معاك لكن قلبي انا ضيعني

حلال ع إلى يلاقيك بعدي

و من دلوقتي مبروك ليك ومبروك ليه

ده يوم بعدك ده يوم سعدي

و مش هفرح فكل حياتي فرحتي فيه

حلال ع إلى يلاقيك بعدي

و من دلوقتي مبروك ليك ومبروك ليه

ده يوم بعدك ده يوم سعدي

و مش هفرح فكل حياتي فرحتي فيه