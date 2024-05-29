شاهد.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا، وهي ترتدي فستان باللون الأسود، مفتوح من الصدر، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.



تنتظر الفنانة رانيا منصور، عرض مسلسل "الوصفة السحرية" خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية "هالة" مؤلفة كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" والذى تدور حوله الأحداث، وتظهر رانيا في الحلقة 15 من العمل لتلتقى بباقى الشخصيات وتبدأ حكايتها معهم.





أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



آخر أعمال رانيا منصور



والجدير بالذكر آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، بطولة هاني رمزي، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور،دنياماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.