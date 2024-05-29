أحمد حلمي يكشف عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث أحمد حلمي على هامش ندوته ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي المُقام حاليًا في دبي، عن موقفه تجاه القضية الفلسـ طينية، كما أكد أهمية الفن ودوره في تجسيد معاناة أهالينا في فلسطين، وقال: الفن له دور مهم وكبير جدًا في تغيير الإنسان والشعوب بأكملها، وممكن تعمل فيلم تغير به العالم وقوانينه ومفاهيم عديدة لدى الشعوب.

أحمد حلمي يتمنى تقديم فيلم عن القضية الفلسطينية

وواصل احمد حلمي: أتمنى من كل قلبي أن أقدم أعمال تخص شعوبنا العربية والظلم الذي تتعرض له، وأتمنى تقديم عمل بشكل خاص عن معاناة أهالينا في غزة وأنحاء فلسطين.. أرى أن السوشيال ميديا أصبح لها دور كبير جدًا في تفتيح العقول خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة في أوروبا وأمريكا، وتوضيح حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للجميع، لذلك تقديم فيلم حول هذه المعاناة اليوم سيكون بمثاباة مرجع مهم جدًا يظل مئات السنين حتى يؤكد حقائق لا يعرفها الكثيرون، وأناشد كل زملائي الفنانين وأنا أولهم بتقديم أعمال فنية عن القضية الفلسطينية.

أحدث اعمال أحمد حلمي

ومن ناحية أخرى، يظهر أحمد حلمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم الست من بطولة زوجته منى زكي، ويتناول العمل السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك من خلال صندوق big time، الذي تم تأسيسه لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية، بطولة منى زكي، منهم محمد فراج وسيد رجب وأحمد خالد صالح، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وايضا يواصل أحمد حلمي في الفترة الحالية تحضيراته لفيلمه الجديد لسه حتة، وتم ترشيح أمينة خليل للمشاركة في البطولة معه وجاري الاتفاق على كافة تفاصيل الفيلم من أجل انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتولي إخراجه هشام فتحي ومن تأليف شريف نجيب، والعمل من نوعية أفلام السيكودراما مع الكوميديا، ويناقش الأمراض النفسية وكيفية مواجهتها.

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي هو مسرحية ميمو، شارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، المسرحية أعادت حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان آخر أعماله المسرحية «حكيم عيون» مع النجم الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

وايضا فيلم "واحد تاني" الذي عرض في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، والذي حقق نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسب مبيعات في شباك التذاكر، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير، وتناول العمل قصة موظف بسيط يعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، ومن ثم يقع في طريقه إختراع يعمل على إستعادة الشغف والطاقة من جديد فيلجأ له ويتعامل معه بشكل كوميدي، كما أن باقي أحداث العمل تدور في إطار شيق وكوميدي.