تعرف على حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

القاهرة - محمد ابراهيم - آثار خبر انفصال الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواج دام لأكثر من 3 سنوات.

واتنشر تلك الشائعات بعد قيام الفنانة هنادي مهنا بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها برفقة أحمد خالد صالح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، والذي جعل الجمهور والمتابعين يتوقعون خبر انفصالهما أو وقوع خلافات بينهما، ولكن حتى الآن لم يتحدث أي طرف من الطرفين ليؤكد أو ينفي تلك الشائعات.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل “عتبات البهجة” مع الفنان يحيى الفخراني ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.