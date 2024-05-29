نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تشارك في موسم الـ Off season بمسلسل "الأميرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة مي عز الدين، خلال هذه الفترة التحضير لمسلسها الجديد بعنوان "الأميرة"، ومن المقرر عرضه خلال موسم الـ off season، وذلك بعد غياب عن موسم رمضان 2024.





ومسلسل "الأميرة" من تأليف محمد سيد بشير، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

أحدث أعمال الفنانة مي عز الدين

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، شاركت مؤخرًا في مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال مي عز الدين

كانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين المسرحية مسرحية “ زواج اصطناعي” والتي عرضت في موسم الرياض.

أما في الدراما فكانت آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مسلسل “ سوق الكانتو” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسرحية “ زواج اصطناعي”

شارك في بطولة مسرحية “ زواج اصطناعي” الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، الفنان مصطفى غريب، الفنان القدير سليمان عيد، الفنانة إيمان السيد الفنانة دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين والفنانات

أبطال مسلسل “ سوق الكانتو”

شارك في بطولة مسلسل “ سوق الكانتو” الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين والفنان فتحى عبد الوهاب، و الفنانة القديرة سلوي عثمان والفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة مها نصار، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الفنان محمود البزاوى، الفنانة القديرة شيرين، الفنان تامر نبيل، الفنانة ثراء جبيل، الفنان ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس