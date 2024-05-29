نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. إطلالة غادة عبد الرازق في منتدى الإعلام العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة غادة عبد الرازق، على التواجد في منتدى الإعلام العربي المقام حاليا في دبي، وتقام فعاليات المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

إطلالة غادة عبد الرازق في منتدى الإعلام العربي

وارتدت غادة عبد الرازق تنورة غير مناسبة للتواجد في جلسة نقاشية رسمية، جاءت بخامة لامعة Sequin ولون نيون، بفتحة خلفية عالية يظهر من تحتها حذائها ذو الرقبة العالية من الجينز مع قميص جينز، باروكة شقراء لا تناسب لون بشرتها.

أحدث اعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية اخري، يعرض لغادة عبد الرازق حاليا في دور السينما فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما، بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

تفاصيل فيلم تاني تاني

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية، فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل "صيد العقارب"، وشارك في بطولته رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا، تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث، وايضا فيلمي "حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمي، و"كارما" للمخرج خالد يوسف.