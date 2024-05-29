نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رزق يكشف عن تطورات حالة نجله الصحية بعد تعرضه لحادث.. (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد رزق، عن تفاصيل أزمة عمر نجله بعد حادث اصطدام دراجته النارية بدراجة عامل دليفري، في حادث سير بطريق الشيخ زايد، أسفر عن إصابة الطرفين، مما أدى إلى نقلهما للمستشفى لإجراء عمليات جراحية.

وكشف أحمد رزق في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن آخر تطورات حالة نجله الصحية، وقال: "عمر عمل عملية إمبارح وخرج النهاردة والنيابة أخلت سبيله النهاردة وهو في البيت الحمدلله".



حالة نجل أحمد رزق الصحية

وأوضح أحمد رزق في تصريحات صحفية عن أن نجله مقيم بالمنزل بعد أن خضع لعملية تركيب شريحة ومسمارين، قائلًا: عمر ابني خد إخلاء سبيل ومعندوش مشكلة ودلوقتي هو في بيته.

وأضاف: ابني عمل عملية وركب شريحة ومسمارين، والنهاردة قعد 5 دقايق في النيابة وأخد إخلاء سبيل.

حادث عمر نجل أحمد رزق

يشار إلى إنه قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عمر أحمد رزق نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بالسير عكس الاتجاه بدراجته البخارية، وتسببه في حادث تصادم مع دراجة بخارية أخرى كان يقودها دليفري بمدينة 6 أكتوبر.

وفتحت جهات التحقيق المختصة بالجيزة التحقيقات في حادث تصادم اسكوتر نجل الفنان أحمد رزق وموتوسيكل عامل ديلفرى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لاستجوابهم.

حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عامًا، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، عمر محمد 15 عامًا، طالب مصاب؛ وأثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.