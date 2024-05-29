نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. خالد يوسف ضيف برنامج "بالخط العريض" لإيمان أبوطالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في انفراد جديد وحلقة خاصة واستثنائية، يحل المخرج الكبير خالد يوسف، ضيفا على برنامج “بالخط العريض” للإعلامية إيمان أبوطالب، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يتحدث المخرج القدير عن أسباب خلافه مع النجمة هند صبري وأسباب هجومها عليه بعد فيلم “ويجا” كما كشف أسباب خلافه مع الفنان القدير محمود حميدة، في مسلسل “سره الباتع”.

وخلال الحلقة أكد يوسف، أن عاطف الطيب أهم مخرج مصري بعد يوسف شاهين، رغم ضعف كادراته الفنية، إلا أنه امتلك 90% من أدوات المخرج العالمي.

وقال أن نهايات أفلامه هي أكثر ما يشغله عند تصوير اي عمل فني، معتبرا أن أكثر أفلامه نجاحا هي حين ميسرة ثم هي فوضى ودكان شحاتة، مؤكدا أنه لم يقدم أي عمل خيب ظن جمهوره.

واعتبر يوسف، أن الفنانة غادة عبدالرازق أكثر موهبة واحترافية من سمية الخشاب، ووصف الفنان الراحل نجيب الريحاني بأنه أحد الفنانين العالميين، وأهم فنان مر في تاريخ السينما لأنه أحد مؤسسي الفن السابع، موضحا أنه يختلف مع الزعيم عادل إمام بشأن تصريحاته حول نجيب الريحاني.



والجدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.