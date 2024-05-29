أحمد حلمي: ياريت نعمل أعمال توضح المأساة التي بعيشها الشعب الفلسطيني  

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب الفنان أحمد حلمي نجوم الفن والقائمين على الأعمال الفنية بتقديم أعمال تنقل المأساة والظلم الذي تعيشه أهلنا في الدول العربية وخاصة في فلسطين وذلك في إحدى ندوات منتدى الإعلام العربي.

وتابع حلمي قائلًا: "أنت ممكن تعمل فيلم تغير بيه العالم وتغير بيه قوانين ومفاهيم كتيرة عند الشعوب".

وأضاف: "أتمنى من كل قلبي تقديم أعمال تخص الشعوب العربية لكشف الظلم اللي تعرضوا ليه، وأتمنى من كل فنان يقدم عمل جيد يكون بيعبر عن معاناة أهالينا في غزة وفلسطين".

وتابع: "كل فنان وأنا أولهم لو أتيحت لنا الفرصة في أننا نعبر اللي بيحصل لازم نكشف ونوضح ذلك بالأعمال الفنية،،الفيلم ممكن يكون درع ومرجع قوي جدا ومهم يظل مئات السنين يؤرخ حقائق ناس كتير متعرفهاش".

وطالب الجمهور بالصمت لمدة دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة وشهداء رفح والشهيد البطل المصري "عبد الله مصطفى".

تكريم أحمد حلمي في مهرجان روتردام

يشار إلى إنه قررت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي تكريم الفنان أحمد حلمي في حفل افتتاح دورته الـ 24 هذا العام في هولندا، والمقرر إقامته في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2024 تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينات.

عرض مسرحية ميمو في مصر

جدير بالذكر إنه يستعد أحمد حلمي لعرض مسرحية ميمو في عيد الأضحى، حيث كشف عرضه مسرحية ميمو في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.

وتضمنت أسعار التذاكر عدد من الفئات المختلفة وهي "الفضية: 500 جنيه، الجناح الذهبي: 750 جنيه، الذهبية: 900 جنيه، الجناح البلاتيني: 1250، البلاتينية: 1500 جنيه".

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

