نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدوية شعبان عبد الرحيم: رضا البحراوي دايمًا بيعمل مشاكل مع المطربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، أن والده الراحل ساند عدد كبير من المطربين ووقف بجوارهم في أزماتهم، حيث يتدخل دائمًا لإنهاء مشاكلهم لعل أبرزهم المطرب رضا البحراوي.



وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أبويا شعبان عبد الرحيم كان بيوصيني مزعلش حد مني وبيقولي خلي الناس تحبك.. بس إحنا في زمن الناس مبقتش تحب بعضها".

وأشار عدوية، إلى أنه صديق رضا البحراوي منذ فترة طويلة، وهناك علاقة وطيدة بينهما حيث قابله آخر مرة خلال عيد ميلاد زوجة مؤدي المهرجانات حمو بيكا ولم يتقابلا مرة أخرى حتى حدثت تلك المشكلة.

وأختتم عدوية شعبان عبد الرحيم حديثه، إلى أن رضا البحراوي دائما يفتعل تلك الخلافات مع المطربين، مطالبًا إياه ألا يغني تلك الأغنية مرة أخر ما دام رفض غنائها معه سويًا.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





خلاف عدوية شعبان عبد الرحمن ورضا البحراوي

نشب خلاف حاد بين عدوية شعبان عبد الرحيم والمطرب رضا البحراوى بعد غنائه أغنيته الأخيرة “صغير أنا” في عدد من المناسبات الفنية، وهو الأمر الذى وجده عدوية نوعا من التعدى على حقوقه الأدبية.

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، خلال مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “يا رضا أنا قولتلك متغنيش الأغنية بتاعتي تاني صغير أنا علشان إنت كدا بتخسرني”.

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: “أنا مش عايز أغلط لحد دلوقتي وأزعلك مني، قلت لك هتغني الأغنية دي في الشغل يبقى تيجي تغنيها معايا في الاستوديو لكن انت رفضت يبقى تبعد عني عشان أنا وحش انت مش هتنفع معايا، الأغنية من ألحاني وكلمات إسلام خليل وتوزيع أشرف البرنس، متغنيش تاني الأغنية وابعد عشان هتزعل مني”.