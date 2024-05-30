أحمد خالد صالح يكشف حقيقة انفصاله عن هنادي مهنا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد خالد صالح عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، وذلك بعد انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية تفيد انفصالهما، وذلك بعد أن قامت هنادي مهنا بحذف صورهما معًا من على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا







وأوضح أحمد خالد صالح في تصريحات صحفية، أنه لا حقيقة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميعها شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلًا: "كله كلام فاضي ومش حقيقي وأفضل رد علي الشائعات هى التجاهل".

وأشار أحمد خالد صالح أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها للشائعات حول انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، ولكن في الساعات الماضية ازداد الأمر بشكل مبالغ فيه، قائلًا: "في حد بيولع في الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر".







آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح







يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في مسلسل دون سابق إنذار والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا، وتناول المسلسل قضايا إنسانية شائكة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرون، من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمى كفارنة.

آخر أعمال هنادي مهنا





يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل “عتبات البهجة” مع الفنان يحيى الفخراني ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.



أبطال مسلسل عتبات البهجة







ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

