نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا يوجه رسالة للمتنمرين على صورته بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على المتنمرين على صورته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق حمو بيكا على الصورة:' هو أنا مش زي أي حد بيتصور، وينزل صورته وهو في الصيف مع أصحابه".

أضاف:' ليه التريقة على بطني، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه، التنمر على شكلي، يا رب كل اللي بيتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".

تخطى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، المليون مشاهدة وذلك بعد طرحه أحدث أغانيه برفقة حمو بيكا، والتي تحمل اسم “عم جيلو”.

تصدرت أغنية "عم جيلو"، التريند الثالث، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ومؤخرًا طرح حسن شاكوش أغنيته الجديدة التي حملت اسم “أنا في البلد عظمة” وهي من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.





هجوم حسن شاكوش على التيك توك



وفي وقت سابق هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش شباب وفتيات التيك توك الذين يقدمون محتوى لا يتناسب مع قيم المجتمع العربي.

وقال خلال البث المباشر: "أنتم زودتوها أوي وخليتوا اللي ما يشتري يتفرج، خليتونا شكلنا برا وحش واتفضحنا وبيقولوا قاعدين بيشحتوا على التيك توك، خليتونا ولا لينا شكل ولا منظر ولا أي حاجة في المجتمع".

نجح مؤدي المهرجانات حمو بيكا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج Rap Up،الذي يعرض عبر قناة "المشهد".

وكشف حمو بيكا عن الكثير من الأسرار الشخصية في حياته، وعن علاقته مع عمر كمال.

وقال: "قضيت ليلة في الحبس في يناير، ومحدش كبير على الحبس، ودي مافيهاش فنان، حصل مشكلة والحمدلله اتحلت، ومكنتش طرف فيها، أصلا ماليش إني أروح، مش ظلم بس اسمي لما اتحط كان لازم أروح، ومشيت في نفس اليوم".