نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبحبش الندم.. طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل مفترق طرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر برنامج "Et بالعربي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برومو مسلسل مفترق طرق، وهو من بطولة هند صبري، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

وعلق على البرومو قائلًا: "يا ترى ما قصتها في مفترق طرق".

قصة مسلسل مفترق طرق



وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق



ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

موعد عرض مسلسل مفترق طرق

ويعرض المسلسل عبر منصة شاهد ابتداءً من 2 يونيو، ويشاركها في البطولة إياد نصار، جومانا مراد، ليلى عز العرب، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب ومجموعة من النجوم، إنتاج: مجموعة كاريزما للإعلام.

آخر أعمال هند صبري

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني، وهو من بطولة هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندى موسى، وتأليف كلًا من مها الوزير، غادة عبد العال إنتاج نتفليكس، ﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري.