نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت تذاكر حفل المطرب عمرو دياب، بعد طرحها بساعة واحدة فقط، التي من المقرر إقامتها في دولة بيروت، يوم 10 يونيو القادم.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور منها الجديدة والقديمة، ومنها: "تملي معاك، نور العين، تقدر تتكلم، قصاد عيني، وغلاوتك، يوم ما إتقابلنا".

ومن ناحية أخري يقام عمرو دياب حفلا غنائية أخري في دولة دبي، يوم 18 يونيو المقبل، حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، وعدده 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، واخر أغنية “معنويات مرتفعة