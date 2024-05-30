نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا: "الإرهاب والكباب": من أهم 100 فيلم في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة يسرا عن أهم أعماله الفنية واحب أعمالها لقبلها وذلك خلال إستضافتها في برنامج "مساء الإمارات" التي تقدمها الإعلامية عبد العزيز أحمد عبر شاشة "الظفر".

وقالت يسرا: "أنا أحب فيلم (الإرهاب والكباب) وهو من أهم 100 فيلم في العالم، هو فيلم حدوتته لوحده، وعندما أشاهده عمري ما أزهق منه، ولا هو ولا (طيور الظلام)، ولا أفلام فترة التسعينيات".

وعن تعاملها مع شريف عرفة مؤكده إنه عشرة عمرها وأحلى سنين عمرها وقضتها معه، وتابعت: “شريف عرفة مش قليل، يا بخت اللي بيشتغل معه، هو بس يقول لي يلا وأنا جاهزة”.

وأستكملت حديثها قائلة: أحب دوما مشاركة الشباب في أعمالهم، في "فيلم ثقافي"، أنا فاكرة الأستاذ سامي العدل كان بيصور تحت بيتي، اتصل بي وقال لي "ممكن تلبسي وتنزلي عشان تصوري مشهد واحد للشباب الجديد"، قولت له نازلة حالا، مافكرتش في حاجة، أوقات يتعرض عليك حاجات مش لايقة بك، وأوقات تكون لايقة مثل دوري في "شقو"، وفي حاجات كتيرة بتخليك تبقى عايز تعمل حاجة مختلفة، تخرج من جلدك.